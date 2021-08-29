Google в рекламе нового смартфона сравнила подключение наушников со стыковкой пилотируемого корабля с МКС. Видео

В ролике, который длится две минуты, описывают качества стандартного разъема диаметром 3,5 мм. Создатели рекламного клипа используют слова "совершенный", "простой" и "великолепный".

Видео начинается с описания круга как простой геометрической фигуры, затем его сравнили с черной дырой. В ролике говорится, что разъем для наушников в Pixel 5a – это "великолепное достижение, которое берет вдохновение в прошлом и переносит пользователя в будущее".