Instagram анонсировал функцию, поощряющую подростков делать перерывы во время пользования соцсетью

По его словам, когда системы Instagram будут замечать, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и этот контент может не способствовать их благополучию, соцсеть будет подталкивать их к просмотру другого контента.

Также соцсеть планирует ввести функцию под названием "Сделай перерыв", которая будет предлагать подросткам отдохнуть от пользования Instagram.

Когда эти функции появятся, пока неизвестно. Клегг отметил, что они пока еще не тестируются, но скоро будут.