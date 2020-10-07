Instagram будет скрывать оскорбительные комментарии

Соцсеть Instagram исследует функцию дополнительного предупреждения для юзеров, которые неоднократно публиковали потенциально оскорбительные комментарии.

В Instagram считают, что новые предупреждения позволят людям подумать над своими словами Фото: EPA

Соцсеть Instagram начала тестировать новую функцию, которая автоматически скрывает оскорбительные комментарии. Об этом говорится 6 октября в блоге компании.

Также компания исследует функцию дополнительного предупреждения для юзеров, которые неоднократно публиковали потенциально оскорбительные комментарии.

"С момента запуска опции предупреждения о комментариях мы заметили, что напоминание людям о последствиях издевательств в Instagram и предоставление обратной связи в режиме реального времени, когда они пишут комментарий, является наиболее эффективным способом изменить поведение", – говорится в заявлении соцсети.

В Instagram считают, что новые предупреждения позволят людям подумать над своими словами, прежде чем написать что-нибудь оскорбительное.