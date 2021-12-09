Instagram спустя пять лет вернет хронологическую ленту

Соцсеть отказалась от хронологической ленты в 2016 году. Сегодня лента Instagram работает по алгоритмам, которые определяют предпочтения пользователя и показывают первыми те публикации, которые будут для человека наиболее интересными.

На слушаниях в Сенате у Моссери спросили, считает ли он, что потребители должны иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами". В ответ он заявил, что соцсеть работает над версией хронологической ленты, которую надеется запустить в первом квартале следующего года.

Издание считает маловероятным, что Instagram сделает это параметром по умолчанию, учитывая преимущества, которые дают алгоритмы с точки зрения взаимодействия пользователей с приложением.