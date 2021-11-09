В Instagram появится платная подписка на эксклюзивный контент

Подписка в Instagram обойдется от $0,99 до $4,99 в месяц Фото: depositphotos.com

В американском App Store в описании приложения появились четыре варианта месячной подписки (Instagram Subscriptions) – от $0,99 до $4,99.

До этого в соцсети для покупки внутри приложения были доступны Instagram Badges — виртуальные предметы, которые можно купить для поддержки блогеров во время их прямых трансляций. Их стоимость такая же, как и для анонсированной Instagram Subscriptions.

Соцсеть начала работать над функцией, позволяющей с помощью платной подписки получить доступ к эксклюзивному контенту блогеров в этом году. Теперь Instagram готовится к запуску платной подписки для широкого тестирования.