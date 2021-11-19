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В США проверяют действия Instagram по делу о привлечении в соцсеть детей

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Расследование прокуратры связано с исследованием влияния Instagram на девушек-подростков
Расследование прокуратры связано с исследованием влияния Instagram на девушек-подростков
Фото: depositphotos.com

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 18 ноября объявила о начале расследования в отношении компании Meta (ранее – Facebook). Прокуроры будут расследовать действия Instagram, принадлежащей Meta, по привлечению детей и подростков в соцсеть. Об этом говорится на сайте прокуратуры штата.

"Не имеет значения, если вы назовете это Instagram, Facebook или Meta, факт остается тем же: эти платформы социальных сетей чрезвычайно опасны и, как было доказано, причиняют как физический, так и психический вред молодым людям", –  сказала прокурор Джеймс.

По ее словам, основатель Meta Марк Цукерберг "ставил прибыль выше безопасности".

Расследование изучит методы, используемые Instagram для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей, а также какой ущерб пользователям нанесло такое увеличенное взаимодействие с соцсетью.

Контекст:

Заявление прокурора Нью-Йорка следует за серией скандалов, связанных с работой Instagram с молодыми пользователями. В конце 2019 года соцсеть ввела возрастное ограничение – зарегистрироваться могли только подростки старше 13 лет.

Позже стало известно, что Instagram ведет разработку детской версии соцсети. Контент и функции этой версии должны были соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители могли бы контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.

Однако разработку Instagram Kids приостановили после публикации в СМИ закрытого исследования Instagram о влиянии соцсети на девушек-подростков. Оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с внешностью других, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.

Теги: США, Facebook, Нью-Йорк, Instagram, соцсети, подростки, прокурор, Meta
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