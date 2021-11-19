В США проверяют действия Instagram по делу о привлечении в соцсеть детей

"Не имеет значения, если вы назовете это Instagram, Facebook или Meta, факт остается тем же: эти платформы социальных сетей чрезвычайно опасны и, как было доказано, причиняют как физический, так и психический вред молодым людям", – сказала прокурор Джеймс.

По ее словам, основатель Meta Марк Цукерберг "ставил прибыль выше безопасности".

Расследование изучит методы, используемые Instagram для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей, а также какой ущерб пользователям нанесло такое увеличенное взаимодействие с соцсетью.