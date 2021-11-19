В США проверяют действия Instagram по делу о привлечении в соцсеть детей

"Не имеет значения, если вы назовете это Instagram, Facebook или Meta, факт остается тем же: эти платформы социальных сетей чрезвычайно опасны и, как было доказано, причиняют как физический, так и психический вред молодым людям", – сказала прокурор Джеймс.
По ее словам, основатель Meta Марк Цукерберг "ставил прибыль выше безопасности".
Расследование изучит методы, используемые Instagram для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей, а также какой ущерб пользователям нанесло такое увеличенное взаимодействие с соцсетью.
Заявление прокурора Нью-Йорка следует за серией скандалов, связанных с работой Instagram с молодыми пользователями. В конце 2019 года соцсеть ввела возрастное ограничение – зарегистрироваться могли только подростки старше 13 лет.
Позже стало известно, что Instagram ведет разработку детской версии соцсети. Контент и функции этой версии должны были соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители могли бы контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.
Однако разработку Instagram Kids приостановили после публикации в СМИ закрытого исследования Instagram о влиянии соцсети на девушек-подростков. Оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с внешностью других, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.