Instagram планирует потратить около $400 млн на привлечение подростковой аудитории – СМИ

В последнее время Instagram активно пытается сделать соцсеть более комфортной для детей и подростков Фото: depositphotos.com

Беспокойство соцсети связано с публикацией в СМИ исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков. Оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию. В связи с этим в соцсети стали опасаться, что могут потерять часть молодой аудитории.

Как сообщает The New York Times, начиная с 2018 года, почти весь годовой маркетинговый бюджет Instagram был направлен на рассылку сообщений для подростков. В этом году бюджет составляет $390 млн.

Журналисты издания также подчеркивают, что в последнее время Instagram сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны таких платформ, как TikTok и Snapchat, которые сейчас популярны среди молодежи.