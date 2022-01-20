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Instagram в США начал тестировать платную подписку. Названа цена

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Новая функция соцсети доступна пока только ограниченному количеству блогеров
Новая функция соцсети доступна пока только ограниченному количеству блогеров
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Instagram 19 января начала тестировать в США платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям. Об этом сообщили в блоге компании.

Платная подписка открывает доступ к трем эксклюзивным функциям:

  • Subscriber Lives: создатели могут делать эксклюзивные трансляции для своих платных подписчиков;
  • Subscriber Stories: создатели могут создавать Stories только для своих платных подписчиков, что позволяет им делиться эксклюзивным контентом и использовать интерактивные стикеры Stories только с самыми активными подписчиками;
  • Subscriber Badges: создатели будут видеть специальный значок рядом с комментариями и сообщениями тех подписчиков, которые оформили платную подписку.

Как отмечает TechCrunch, создатели могут сами выбирать цену доступа к своему эксклюзивному контенту. На выбор предлагается восемь ценовых категорий: $0,99, $1,99, $2,99, $4,99, $9,99, $19,99, $49,99 или $99,99 в месяц.

На данный момент функция платной подписки доступна ограниченному числу авторов в США: @alanchikinchow, @sedona._, @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii и @lonnieiiv.

Контекст:

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, сейчас принадлежит компании Meta (ранее – Facebook). По данным соцсети, Instagram пользуется 1 млрд человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: технологии, Instagram, соцсети
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