Instagram в США начал тестировать платную подписку. Названа цена

Платная подписка открывает доступ к трем эксклюзивным функциям:
Как отмечает TechCrunch, создатели могут сами выбирать цену доступа к своему эксклюзивному контенту. На выбор предлагается восемь ценовых категорий: $0,99, $1,99, $2,99, $4,99, $9,99, $19,99, $49,99 или $99,99 в месяц.
На данный момент функция платной подписки доступна ограниченному числу авторов в США: @alanchikinchow, @sedona._, @alizakelly, @kelseylynncook, @elliottnorris, @jordanchiles, @jackjerry, @bunnymichael, @donalleniii и @lonnieiiv.
Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, сейчас принадлежит компании Meta (ранее – Facebook). По данным соцсети, Instagram пользуется 1 млрд человек.