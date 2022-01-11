Instagram разрешит редактировать ленту профиля

В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке.
#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like * pic.twitter.com/fjmkJD4je2— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Также с выходом обновления приложения у пользователей соцсети появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции", пишет Палуцци.
#Instagram is working on a new sticker: " * Reaction" * pic.twitter.com/r8hiPNX1Bz— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Помимо этого, Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.
#Instagram keeps working on the ability to delete the account directly from the app * pic.twitter.com/PRX3lrpY6z— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.