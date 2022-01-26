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Кто и как в Украине чинит инструменты

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Гарантия в Dnipro-M действует три года
Гарантия в Dnipro-M действует три года
Фото: dnipro-m.ua

Знаете ли вы, в чьи руки попадет инструмент, который вы принесли на сервисное обслуживание? Мы решили открыть несколько секретов и показать, кто и как чинит вашу технику.

В руках профи

Знакомьтесь, это Антон Горбащенко – сервисный мастер Dnipro-M. Спрашиваем, как быстро он может починить инструмент.

“Техника находится на сервисе не дольше трех дней, но 90% всех ремонтов успеваем сделать в течение суток, – говорит Антон. – То, сколько времени нужно на ремонт, зависит от сложности поломки и вида инструмента”.

Пока говорим, Антон умело разбирает перфоратор, который с утра принесли на сервис.

“Я не только чиню сломанный узел, но и делаю диагностику всего инструмента. Ведь пользователь может не догадываться, что внутри что-то износилось или вышло из строя. После сервисного обслуживания клиент получит в руки инструмент, приближенный к заводским параметрам, с замененными деталями. Мы не только ремонтируем, но и готовим инструменты к сезону, производим плановую проверку, даже если сейчас нет сложностей в работе. Это нужно, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем”, – рассказывает мастер.

Фото: dnipro-m.ua
Фото: dnipro-m.ua

В конце работы Антон распыляет на корпус перфоратора специальное средство. Спрашиваем, зачем.

“Мы всегда чистим инструмент перед тем, как вернуть владельцу. Внутри я уже навел порядок, осталось отмыть от грязи, чтобы сверкал, как новенький!” – говорит мастер.

Гарантия – удобная и цифровая

Гарантия в Dnipro-M действует три года. В течение этого периода ремонт бесплатный. А чтобы сдать инструмент на сервисное обслуживание, не нужно хранить кучу бумаг – чек или гарантийный талон. В Dnipro-M уже давно действует цифровая гарантия: нужен только серийный номер или даже номер телефона, по которому регистрировался клиент.

Живое общение с мастером

Антон признается, что ему нравится не только чинить инструмент, но и общаться с его владельцами.

“Я ежедневно говорю с клиентами – в салоне или по телефону, если инструмент отправляли курьером или по почте. Иногда люди удивляются, когда мастер лично консультирует. Бывает, звонят мне, чтобы спросить, посоветоваться. Это меня радует, потому что наша цель – помогать. Я хочу, чтобы инструмент служил как можно дольше, чтобы люди могли сделать им много важных вещей”.

Как новенький! Фото: dnipro-m.ua
Как новенький! Фото: dnipro-m.ua

Сервис, который всегда рядом

В 2021 году Dnipro-M по результатам открытого голосования потребителей стал лучшим в номинации Украинской народной премии “Сервисное обслуживание/ремонт электроинструмента”.

Сейчас в Украине работают 136 сервисных мастерских в более чем 70 городах. Сдавать инструмент на сервис удобно, ведь мастерские находятся прямо в помещениях салонов Dnipro-M.

Если в вашем населенном пункте мастерской Dnipro-M нет, инструмент можно отправить на сервис “Новой почтой”. А если вы живете или работаете в радиусе 20 км от города, в котором есть салон мастерства, можно вызвать курьера Dnipro-M. Он приедет в течение трех часов и в удобное для вас время.

Теги: ремонт
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