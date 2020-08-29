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Маск показал свинью, в мозг которой имплантировали микрочип

Стартап Илона Маска Neuralink разработал микрочип и вживил его в мозг свиньи. Сигналы с прибора подаются на процессор. Цель разработки – создать беспроводное соединение мозга с компьютером, что, по мнению авторов идеи, позволит лечить такие заболевания, как деменция, паркинсонизм и т.д.

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Свинье Гертруде вживили в мозг усовершенствованный чип
Свинье Гертруде вживили в мозг усовершенствованный чип
Скриншот: Neuralink / YouTube

28 августа создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск провел в США презентацию разработки своего стартапа Neuralink – микрочипа, вживленного в мозг. Мероприятие транслировалось на странице Neuralink в YouTube.

Свинье по кличке Гертруда вживили в мозг чип размером с небольшую монету. Когда она ела или нюхала землю и предметы, активность мозга отображалась на графике, отслеживающем нейронную активность.

Маск сказал, что оригинальное устройство Neuralink, впервые представленное более года назад, было упрощено и уменьшено. Сейчас его можно вживить человеку и никто не догадается об этом, заявил изобретатель.

Сигналы с нейронов подаются на процессор; таким образом создается беспроводное соединение мозга с компьютером. Цель разработки уникального интерфейса – позволить людям с неврологическими заболеваниями, например параличом, управлять компьютерами силой мысли. Также планируется, что чипы могут быть использованы для лечения деменции, болезни Паркинсона, травм спинного мозга, добавил Маск.

Сверхзадачей, по его словам, является недопущение ситуации, при которой искусственный интеллект станет могущественнее, чем человек.

Компанию Neuralink Маск создал весной 2017 года.

Теги: компьютеры, лечение, мозг, свиньи, Илон Маск, искусственный интеллект, импланты, Neuralink
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