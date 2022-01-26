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Meta объявила о создании суперкомпьютера, который должен стать самым быстрым в мире

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Закончить суперкомпьютер RSC обещают в середине 2022 года
Закончить суперкомпьютер RSC обещают в середине 2022 года
Фото: depositphotos.com

Компания Meta Platforms (ранее – Facebook) объявила о создании суперкомпьютера с искусственным интеллектом, который должен стать самым быстрым в мире. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Meta, подробности рассказало издание The Verge.

Работа над компьютером AI Research SuperCluster (RSC) началась полтора года назад. Тогда инженеры Meta проектировали различные системы компьютера – охлаждение, питание, сеть и кабели – полностью с нуля. Первая фаза RSC уже запущена и состоит из 760 систем Nvidia GGX A100, содержащих 6080 подключенных графических процессоров.

Закончить RSC обещают в середине 2022 года – тогда у него будет около 16 тыс. графических процессоров для обработки 16 ТБ информации в секунду.

Суперкомпьютер будет создавать ИИ-модели для работы с сотнями языков, анализа текстов, изображений и видео одновременно, а также сможет разрабатывать инструменты дополненной реальности. Ожидается, что технология поможет Meta создавать ИИ-модели, способные мыслить как человек.

С помощью RSC Meta хочет научить ИИ определять, является ли действие, звук или изображение вредным или безопасным для людей.

"Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании наших сервисов не только сегодня, но и в будущем, поскольку мы строим метавселенную", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: компьютеры, технологии, Meta
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