Meta запустила новый сервис для защиты от порномести

Сервис компания разработала вместе с организацией Revenge Porn Helpline, занимающейся помощью пострадавшим от порномести. Принцип его работы следующий: пользователь выбирает на своем устройстве снимки, на которых изображены обнаженные люди, после чего StopNCII.org преобразует их в уникальный хеш-код и передает компаниям, которые участвуют в программе.

Те, в свою очередь, будут искать совпадения с хешем на своих сайтах, а затем – удалять их. Доступа к самим изображениям у компаний не будет – при создании хеша они будут сканироваться непосредственно с устройства пользователя и не загружаться на серверы.

Уточняется, что сервис поможет лишь в случае публикации неотредактированных фотографий.