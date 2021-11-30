Британский антимонопольный регулятор обязал Meta продать сервис Giphy, купленный полтора года назад

73% времени в соцсетях британцы проводят в соцсетях и мессенджерах, принадлежащих Meta Фото: EPA

В ведомстве считают, что сделка по покупке Giphy позволила Meta получить преимущество на рынке соцсетей, которое может быть использовано для устранения конкуренции. В частности, Meta может ограничить доступ к гифкам Giphy другим платформам, чтобы побуждать использовать принадлежащие ей Facebook, WhatsApp и Instagram.

В управлении подчеркнули, что 73% времени в соцсетях британцы и так проводят в принадлежащих Meta соцсетях и мессенджерах.

Также регулятор опасается, что Meta может потребовать от TikTok, Twitter и Snapchat предоставить больше пользовательских данных для доступа к Giphy.

Помимо этого, отмечает регулятор, до слияния Giphy потенциально могла составлять конкуренцию Facebook на рынке рекламы, а сейчас Meta контролирует около половины всего медийного рекламного рынка.

"Требуя от Facebook продажи Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и способствуем конкуренции и инновациям в цифровой рекламе", – заявил председатель независимой следственной группы CMA Стюарт Макинтош.

В Meta сообщили, что не согласны с решением и рассматривают разные варианты действий, в том числе апелляцию, отмечает Associated Press.