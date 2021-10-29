Конкурент Apple Watch. Meta разрабатывает умные часы с фронтальной камерой

Изображение Bloomberg получило от разработчика Стива Мозера, который обнаружил фотографию в приложении для управления новыми умными очками, выпущенными в партнерстве с Ray-Ban.
Судя по снимку, умные часы Meta имеют изогнутый по краям корпус, съемный ремешок и кнопку управления. Благодаря фронтальной камере в нижней части дисплея часы можно будет использовать для видеоконференций.
Here it is: The first photo of Meta/Facebook’s in-the-works smartwatch to rival the Apple Watch. Image discovered by @stevemoser in Facebook’s own app and shared exclusively here: https://t.co/FEc6CE6eGQ— Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2021
По информации The Verge, в новых часах есть датчик сердечного ритма.
В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".
17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".
28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".
Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты и умные часы. По уровню рыночной капитализации она входит в число самых дорогих компаний в мире.