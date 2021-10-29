Конкурент Apple Watch. Meta разрабатывает умные часы с фронтальной камерой

Изображение Bloomberg получило от разработчика Стива Мозера, который обнаружил фотографию в приложении для управления новыми умными очками, выпущенными в партнерстве с Ray-Ban.

Судя по снимку, умные часы Meta имеют изогнутый по краям корпус, съемный ремешок и кнопку управления. Благодаря фронтальной камере в нижней части дисплея часы можно будет использовать для видеоконференций.

Here it is: The first photo of Meta/Facebook’s in-the-works smartwatch to rival the Apple Watch. Image discovered by @stevemoser in Facebook’s own app and shared exclusively here: https://t.co/FEc6CE6eGQ — Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2021

По информации The Verge, в новых часах есть датчик сердечного ритма.