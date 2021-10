Цукерберг написал о планах Facebook: ориентируется на молодежь, называет TikTok сильным конкурентом, делает ставку на "метавселенную"

Он отметил, что исторически молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет были "прочной базой" приложений компании, но за последнее десятилетие их аудитория значительно расширилась. За это время конкуренция в этой сфере стала намного более острой, "особенно с растущей популярностью iMessage от Apple и недавним взлетом TikTok", который Цукерберг охарактеризовал как одного из самых эффективных конкурентов компании, с которыми когда-либо сталкивался Facebook.

Facebook должна вновь сделать акцент в развитии своих приложений, в число которых входит также социальная сеть Instagram и WhatsApp, на молодых пользователях, а не пытаться привлечь максимально обширную аудиторию, считает Цукерберг.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодежи, а не оптимизировать работу для большего числа пожилых людей", – заявил глава компании.

Он отметил, что для полного осуществления этого перехода потребуются годы, но он считает это правильным подходом к построению сообщества и компании в долгосрочной перспективе.

По словам Цукерберга, почти 3,6 млрд человек активно пользуются одним или несколькими из сервисов компании Facebook.

"Как и ожидалось, в этом квартале мы столкнулись с ограничением доходов, в том числе из-за изменений Apple, которые не только негативно влияют на наш бизнес, но и на миллионы малых предприятий, которые и без того переживают трудные для экономики времена", – заявил лидер Facebook.

Он сообщил, что компания планирует инвестировать в подразделение Facebook Reality Labs, которое занимается разработкой "метавселенной", $10 млрд только в 2021 году.

"Я считаю эту работу критически важной для нашей миссии, потому что создание ощущения присутствия, как будто вы находитесь рядом с другим человеком, – это святой Грааль социального взаимодействия в интернете. В течение следующего десятилетия эти новые платформы начнут открывать доступ к тому опыту, который я хотел создать еще до того, как основал Facebook", – рассказал Цукерберг.

На нынешнем этапе, по его словам, речь идет о создании продуктов VR и AR, новой операционной системы и модели разработки, платформы цифровой коммерции, студии контента и социальной платформы. В планах – "достичь миллиарда человек и сотен миллиардов долларов цифровой коммерции в этом десятилетии".

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Заявление Цукерберга прозвучало на фоне публикаций "архива Facebook" – ряд американских СМИ этой осенью опубликовали материалы на основе внутренних документов Facebook, которые передала им Хауген. Этот проект получил название Facebook Papers. Издание The Wall Street Journal публиковало документы с середины сентября, в октябре к нему присоединилисьThe New York Times, The Washington Post, Politico, CNN, The Verge, Associated Press, Bloomberg и другие.

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген 5 октября выступила на слушании в Сенате США и обвинила Facebook в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз пользователям ради прибыли.

Сам Цукерберг назвал ее утверждения "нелогичными" и "бессмысленными", а публикацию документов – "скоординированными усилиями", направленными на то, чтобы оклеветать Facebook.