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Цукерберг написал о планах Facebook: ориентируется на молодежь, называет TikTok сильным конкурентом, делает ставку на "метавселенную"

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По словам Цукерберга, почти 3,6 миллиарда человек активно пользуются одним или несколькими из сервисов компании Facebook
По словам Цукерберга, почти 3,6 миллиарда человек активно пользуются одним или несколькими из сервисов компании Facebook
Фото: EPA

Компания Facebook в ближайшие годы перестроит свою работу с расчетом на молодую аудиторию. Об этом заявил 26 октября гендиректор компании Марк Цукерберг.

Он отметил, что исторически молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет были "прочной базой" приложений компании, но за последнее десятилетие их аудитория значительно расширилась. За это время конкуренция в этой сфере стала намного более острой, "особенно с растущей популярностью iMessage от Apple и недавним взлетом TikTok", который Цукерберг охарактеризовал как одного из самых эффективных конкурентов компании, с которыми когда-либо сталкивался Facebook.

Facebook должна вновь сделать акцент в развитии своих приложений, в число которых входит также социальная сеть Instagram и WhatsApp, на молодых пользователях, а не пытаться привлечь максимально обширную аудиторию, считает Цукерберг.

"Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодежи, а не оптимизировать работу для большего числа пожилых людей", – заявил глава компании.

Он отметил, что для полного осуществления этого перехода потребуются годы, но он считает это правильным подходом к построению сообщества и компании в долгосрочной перспективе.

По словам Цукерберга, почти 3,6 млрд человек активно пользуются одним или несколькими из сервисов компании Facebook.

"Как и ожидалось, в этом квартале мы столкнулись с ограничением доходов, в том числе из-за изменений Apple, которые не только негативно влияют на наш бизнес, но и на миллионы малых предприятий, которые и без того переживают трудные для экономики времена", – заявил лидер Facebook.

Он сообщил, что компания планирует инвестировать в подразделение Facebook Reality Labs, которое занимается разработкой "метавселенной"$10 млрд только в 2021 году.

"Я считаю эту работу критически важной для нашей миссии, потому что создание ощущения присутствия, как будто вы находитесь рядом с другим человеком, – это святой Грааль социального взаимодействия в интернете. В течение следующего десятилетия эти новые платформы начнут открывать доступ к тому опыту, который я хотел создать еще до того, как основал Facebook", – рассказал Цукерберг.

На нынешнем этапе, по его словам, речь идет о создании продуктов VR и AR, новой операционной системы и модели разработки, платформы цифровой коммерции, студии контента и социальной платформы. В планах – "достичь миллиарда человек и сотен миллиардов долларов цифровой коммерции в этом десятилетии".

https://www.facebook.com/zuck/posts/10114017541176911

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Заявление Цукерберга прозвучало на фоне публикаций "архива Facebook" – ряд американских СМИ этой осенью опубликовали материалы на основе внутренних документов Facebook, которые передала им Хауген. Этот проект получил название Facebook Papers. Издание The Wall Street Journal публиковало документы с середины сентября, в октябре к нему присоединилисьThe New York Times, The Washington Post, Politico, CNN, The Verge, Associated Press, Bloomberg и другие.

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген 5 октября выступила на слушании в Сенате США и обвинила Facebook в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз пользователям ради прибыли.

Сам Цукерберг назвал ее утверждения "нелогичными" и "бессмысленными", а публикацию документов – "скоординированными усилиями", направленными на то, чтобы оклеветать Facebook.

Теги: интернет, социальные сети, Facebook, Apple, Марк Цукерберг, прибыль, молодежь, соцсети, приложение, WhatsApp, TikTok, соцсеть
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