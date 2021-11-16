Прокурор Огайо подал иск против компании Meta на $100 млрд

В иске утверждается, что основатель Facebook Марк Цукерберг, а также другие сотрудники делали ложные заявления о безопасности продуктов компании. После того как это выяснилось, стоимость акций Facebook упала, из-за чего инвесторы потеряли более $100 млрд.
Истцы требуют возместить ущерб и принять меры, чтобы Meta больше не вводила в заблуждение своих инвесторов . Представитель Meta назвал иск необоснованным и заявил, что компания будет "энергично защищаться".
В октябре 2021 года в американских СМИ появились материалы на основе внутренних документов Facebook. Согласно документам, Instagram признан вредным для значительной части юных пользователей, однако Facebook скрыл это от общественности, сообщал The Wall Street Journal.
Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.
5 ноября экс-менеджер компании Фрэнсис Хауген выступила на слушании в Сенате США и обвинила Facebook в том, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.