Прокурор Огайо подал иск против компании Meta на $100 млрд

В иске утверждается, что основатель Facebook Марк Цукерберг, а также другие сотрудники делали ложные заявления о безопасности продуктов компании. После того как это выяснилось, стоимость акций Facebook упала, из-за чего инвесторы потеряли более $100 млрд.

Истцы требуют возместить ущерб и принять меры, чтобы Meta больше не вводила в заблуждение своих инвесторов . Представитель Meta назвал иск необоснованным и заявил, что компания будет "энергично защищаться".

В октябре 2021 года в американских СМИ появились материалы на основе внутренних документов Facebook. Согласно документам, Instagram признан вредным для значительной части юных пользователей, однако Facebook скрыл это от общественности, сообщал The Wall Street Journal.