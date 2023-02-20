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ТЕХНО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

На военно-морской выставке в Абу-Даби разработчики из Украины представили компактную современную подлодку, способную обмануть радары

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Кузнецов: Kronos планирует под водой, как самолет
Кузнецов: Kronos планирует под водой, как самолет
Фото предоставлено Александром Кузнецовым

На международной ближневосточной выставке военно-морского флота NAVDEX 2023, которая открылась 20 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), украинские разработчики представили современную подводную лодку Kronos, которая работает на электрической тяге и способна скрываться от радаров. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал представитель команды разработчиков, кандидат технических наук Александр Кузнецов.

Проект гибридной субмарины Kronos создали конструкторы из Украины, которые работают с компаниями Highland Systems и Desert Power, базирующимися в ОАЭ. По словам Кузнецова, субмарина может выполнять разные задачи, оборудована выходом для дайверов под водой, собственной барокамерой, способна нести шесть ракет, имеет на борту системы связи, сонары, радары, камеры ночного видения, камеры обзора на 360 градусов и новый электронный перископ. На борту лодки может одновременно находиться 11 человек. 

"Уникальность субмарины в композитном составе корпуса и гидродинамической форме, которая свободно скользит под водой. За счет этого она создает минимальный шум, а композитное покрытие поглощает сигналы радаров. По факту она – невидимка под водой. Может подойти куда угодно, сонар или эхолот ее не засечет", – подчеркнул разработчик.

Фото
Фото предоставлено Александром Кузнецовым

Преимуществом субмарины является возможность дистанционного управления. В таком случае она выступает как беспилотный дрон.

"Подводные дроны на сегодняшний день – это передовые технологии. Раньше их создание было затруднено по ряду причин: невозможность передачи радиосигнала дрону под водой, недостаточный запас хода, не могли сконструировать правильную форму по гидродинамике, появились передовые композитные материалы. Современный уровень развития технологий позволил нам выполнить эту задачу. Мы хотели создать современную субмарину, которой можно управлять дистанционно. Ее автономность 54 часа. Судно не требует корабля-носителя", – рассказал Кузнецов.

Фото
Фото предоставлено Александром Кузнецовым

Технические характеристики субмарины делают ее привлекательной не только для военного, но и для гражданского использования.

"Судно движется под водой со скоростью 50 км/час. Планирует под водой, как самолет. Может переворачиватся, уходить влево, вправо, то есть может уворачиваться от любого предмета. Kronos может применяться для охраны береговой линии, выполнения боевых задач – разведка, удар по противнику, эвакуация военных. Она может незаметно подойти к цели противника и выполнить боевую задачу и уйти без потери людей. Может использоваться в спасательных операциях, например, выступать как штормбот. Дальность хода до 1 тыс. километров", – пояснил Кузнецов.

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Александр Кузнецов на выставке в Абу-Даби. Фото из личного архива

Кроме того, подчеркнул конструктор, субмарина двигается на электрической тяге. У нее большой запас мощности аккумуляторов, а также имеются генераторы, которые производят зарядку. Воздушный компрессор закачивает воздух, когда аппарат находится на поверхности, за один час. 

Производство Kronos не слишком затратное и выгодное с экономической точки зрения, поэтому на нее уже большой спрос, подчеркнул Кузнецов.

"Мы создали проект и можем после испытаний передать лодку изготовителям. Если все будет хорошо, то, возможно, сами запустим небольшое производство. Мы уверены, что проект будет популярным, поскольку производство выгодно экономически, а управление подводным аппаратом не требует длительного обучения", – сказал Кузнецов.

Контекст:

Производители военной продукции для флота со всего мира представляют свою продукцию на NAVDEX один раз в два года. Данная выставка продлится до 24 февраля. После ее окончания субмарина Kronos будет передана военным ОАЭ для проведения технических испытаний, отметил Кузнецов.

Теги: Украина, ОАЭ, военные, выставка, подводная лодка, Абу-Даби, корабли
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