Фонд "Повернись живим" собирает 50 млн грн на кибернаступление ВСУ

"Киберпространство – еще одна арена противостояния российско-украинской войны, где наши Вооруженные силы успешно наносят врагу чувствительные потери и помогают добиваться побед на реальном поле боя. Команда фонда и наши друзья по платежному сервису Portmone хотят усилить украинских военных на этом направлении, чтобы этих побед становилось все больше, а российские солдаты почувствовали на себе поражение их армии в киберпространстве", – говорится в сообщении.
В фонде подчеркнули, что киберпространство "гораздо опаснее для оккупантов, чем им кажется".
"Каждая гривна, которой вы усилите сбор, конвертируется в обрушенные коммуникационные каналы врага, замедленную логистику российской армии, а также в идентификацию целей и их локаций, куда потом прилетит совершенно невиртуальное возмездие от ВСУ", – отметили в фонде.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В мае прошлого года в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.