Фонд "Повернись живим" собирает 50 млн грн на кибернаступление ВСУ

В фонде подчеркнули, что киберпространство "гораздо опаснее для оккупантов, чем им кажется" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Киберпространство – еще одна арена противостояния российско-украинской войны, где наши Вооруженные силы успешно наносят врагу чувствительные потери и помогают добиваться побед на реальном поле боя. Команда фонда и наши друзья по платежному сервису Portmone хотят усилить украинских военных на этом направлении, чтобы этих побед становилось все больше, а российские солдаты почувствовали на себе поражение их армии в киберпространстве", – говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что киберпространство "гораздо опаснее для оккупантов, чем им кажется".

"Каждая гривна, которой вы усилите сбор, конвертируется в обрушенные коммуникационные каналы врага, замедленную логистику российской армии, а также в идентификацию целей и их локаций, куда потом прилетит совершенно невиртуальное возмездие от ВСУ", – отметили в фонде.