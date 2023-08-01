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"Остерегайтесь селфи Barbie". Минцифры Польши заявило об опасности приложения, показывающего "какая вы Барби"

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В главных ролях фильма Barbie Марго Робби и Раян Гослинг
В главных ролях фильма Barbie – Марго Робби и Раян Гослинг
Фото: depositphotos.com

В Польше министерство цифровизации страны призывает граждан не использовать платформы, которые с помощью искусственного интеллекта "превращают" фотографии людей в Барби. Об этом ведомство сообщило в Facebook 31 июля.

Речь идет о двух приложениях – barbieselfie.ai и bairbie.me. В министерстве цифровизации Польши считают, что они оба несут большую угрозу для информации о пользователях сети. Там считают, что эта, "казалось бы, безобидная игра"  является массовым сбором данных.

Как сказано в сообщении ведомства, принятие политики конфиденциальности сервисов предоставляет им доступ к:

  • камере смартфона;
  • истории оплат;
  • истории расположения GPS;
  • регистрационным данным;
  • точным техническим данным смартфона;
  • данным о привлечении пользователей в социальных сетях;
  • информации о взаимодействиях с другими сервисами;
  • данным по опросам и конкурсам.

В министерстве цифровизации Польши отмечают, что приложения не отвечают требованиям Общего регламента Европарламента и Совета (ЕС) по защите персональных данных. Специалисты не могут предположить, для чего будет использоваться полученная информация, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji/posts/pfbid02Fn4FyfJycDtB9QSmQVYXTciPAEByrACMNwQciAch1Uwg9rRLfTMEfeyHPcCq4TS2l

Контекст:

Barbie – популярная американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссера Греты Гервиг. В главных ролях – Марго Робби и Раян Гослинг. 

Теги: Польша, угрозы, смартфон, Барби, селфи, приложение, ЕС
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