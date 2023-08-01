"Остерегайтесь селфи Barbie". Минцифры Польши заявило об опасности приложения, показывающего "какая вы Барби"

Речь идет о двух приложениях – barbieselfie.ai и bairbie.me. В министерстве цифровизации Польши считают, что они оба несут большую угрозу для информации о пользователях сети. Там считают, что эта, "казалось бы, безобидная игра" является массовым сбором данных.
Как сказано в сообщении ведомства, принятие политики конфиденциальности сервисов предоставляет им доступ к:
В министерстве цифровизации Польши отмечают, что приложения не отвечают требованиям Общего регламента Европарламента и Совета (ЕС) по защите персональных данных. Специалисты не могут предположить, для чего будет использоваться полученная информация, говорится в сообщении.
Barbie – популярная американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссера Греты Гервиг. В главных ролях – Марго Робби и Раян Гослинг.