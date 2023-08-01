"Остерегайтесь селфи Barbie". Минцифры Польши заявило об опасности приложения, показывающего "какая вы Барби"

Речь идет о двух приложениях – barbieselfie.ai и bairbie.me. В министерстве цифровизации Польши считают, что они оба несут большую угрозу для информации о пользователях сети. Там считают, что эта, "казалось бы, безобидная игра" является массовым сбором данных.

Как сказано в сообщении ведомства, принятие политики конфиденциальности сервисов предоставляет им доступ к:

камере смартфона;

истории оплат;

истории расположения GPS;

регистрационным данным;

точным техническим данным смартфона;

данным о привлечении пользователей в социальных сетях;

информации о взаимодействиях с другими сервисами;

данным по опросам и конкурсам.

В министерстве цифровизации Польши отмечают, что приложения не отвечают требованиям Общего регламента Европарламента и Совета (ЕС) по защите персональных данных. Специалисты не могут предположить, для чего будет использоваться полученная информация, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji/posts/pfbid02Fn4FyfJycDtB9QSmQVYXTciPAEByrACMNwQciAch1Uwg9rRLfTMEfeyHPcCq4TS2l