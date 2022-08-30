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Сеть АЗК UPG для украинских автолюбителей завезла на национальный рынок высокооктановый бензин upg100

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Компания во время войны оперативно заключила целый ряд выгодных контрактов с европейскими поставщиками
Компания во время войны оперативно заключила целый ряд выгодных контрактов с европейскими поставщиками
Фото: пресс-служба UPG

Горючее upg100 уже в продаже – водители могут приобрести бензин по оптимальной цене. upg100 экологически безопасен, ведь соответствует стандартам Евро-5. Низкое содержание химических веществ сохранит окружающую среду, а высокооктановость позаботится о внутренних деталях вашей машины.

Октановое число этого вида горючего не менее 100 единиц, что обеспечит вашему автомобилю легкий разгон и плавный запуск двигателя, увеличивая тем самым его ресурсы и равномерно распределяя смеси по цилиндрам. Вдобавок к этому, высокооктановость позволит снизить расход топлива. Такой бензин незаменим для автомобиля в жару, отмечают специалисты, поскольку вероятность его детонации значительно снижается, что, конечно, может произойти при высокой температуре воздуха.

Все, что вам нужно – это приехать на любую АЗК сети UPG, где вы сможете приобрести горючее и убедиться в его преимуществах.

Это стало возможным благодаря тому, что компания во время войны оперативно заключила целый ряд выгодных контрактов с европейскими поставщиками. Поэтому, несмотря на недавний кризис в горючей стране, UPG быстро удалось возобновить поставки и продажу высокооктанового бензина.

Фото: upg.ua
Фото: upg.ua

Ввиду своей высокооктановости upg100 содержит небольшой процент содержания химических веществ: серы, бензола и ароматических углеводородов. В результате происходит уменьшение коррозии деталей. К тому же в процессе сгорания upg100 выделяет большее количество энергии, тем самым минимизируя затраты. Итак, используя upg100, вы заботитесь еще и об окружающей среде.

Гарантией качества upg100 является его многоуровневая проверка. Из каждой партии отбирают контрольные пробы, поступающие в лабораторию, а специалисты производят анализ на соответствие всем требованиям.

Чтобы убедиться в качестве бензина, водители могут посетить любую АЗК UPG и ознакомиться с паспортом горючего. Он является гарантией того, что горючее прошло входной контроль в Украине и отвечает ДСТУ. Тем более, абсолютно все виды горючего на АЗК UPG поставляются из Европы и соответствуют стандарту Евро-5 – это самый высокий стандарт в Украине.

Теги: экология, бензин, UPG
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