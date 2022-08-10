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Цены на бензин, дизель и автомобильный газ в июле и августе снижаются по всей Украине

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Больше всего снизились цены на автогаз
Больше всего снизились цены на автогаз
Фото: пресс-служба UPG

С начала июля по начало августа средние цены на автомобильное топливо в Украине снижаются и составляют около 48,6 грн за литр бензина А-92, 49,8 грн стоит А-95, дизельное топливо в среднем по стране продают по 53,8 грн, автомобильный газ – по 27,6 грн. Такие данные приводит портал "Минфин", он мониторит цены, которые официально обнародуют операторы на своих сайтах, а также в других СМИ.

1 июля средняя по Украине цена на бензин А-92 составляла 49,5 грн, 95-й бензин стоил 50,6 грн, литр ДТ стоил 56,4 грн, автогаз – 39 грн.

Таким образом, цены на газ снизились наиболее ощутимо, более чем на 11 грн на литре. Бензин в среднем стал дешевле на гривну, дизель – на три гривны.

Среди регионов дороже всего А-95 продают в Днепропетровской и Винницкой областях, дешевле всего – в Киевской и Волынской.

Инфографика: index.minfin.com.ua
Инфографика: index.minfin.com.ua

Маркетинг-директор компании UPG Надежда Ганулич-Манукян отметила, что сеть уже обеспечила полноценные поставки топлива и возобновила работу программы лояльности.

"Мы понимаем, что наши АЗК являются объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер экономики, в частности медицинских учреждений, спасающих человеческие жизни. Итак, в сжатые сроки нашли европейских поставщиков высококачественного горючего и обеспечили необходимые объемы поставок. Сразу после стабилизации ситуации с наличием горючего на наших АЗК компания возобновила программу лояльности в полном объеме, как это было до полномасштабной войны. Для нас важно, чтобы наши клиенты получали услуги, к которым привыкли. Принципиальным приоритетом остается стабильность и лояльность ценовой политики. Сегодня наши цены на все виды горючего одни из самых низких. Клиентов, выбирающих UPG, мы благодарим бонусами, которыми они могут рассчитываться в нашей сети АЗК за любые товары", – рассказала она.

Контекст:

В Украине в конце апреля возник дефицит топлива, так как Россия уничтожила около 15 украинских нефтебаз и Кременчугский НПЗ, рынок начал заменять поставки из РФ и Беларуси, Россия при этом заблокировала транспортировку морским путем.

В мае Кабмин Украины решил приостановить государственное регулирование цен на топливо, в июне для ввоза топлива в страну бензовозами из ЕС согласовали "зеленые коридоры".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в Украине больше не будет такой цены на топливо, которая была до полномасштабного вторжения РФ.

Теги: бензин, цены, дизельное топливо, сжиженный газ, регионы, UPG
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