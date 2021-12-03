Tinder начал разработку метавселенной со своей валютой

Для метавселенной компания создала и тестирует внутреннюю валюту, которой пользователи смогут оплачивать премиальные услуги, а также получать ее в качестве вознаграждения за "хорошее поведение" в приложении.

По словам Нюборг, Tinderverse будет виртуальным пространством, в котором цифровые версии людей смогут общаться, гулять в парках, ходить на концерты, проводить деловые встречи и т.п.