Tinder начал разработку метавселенной со своей валютой

Для метавселенной компания создала и тестирует внутреннюю валюту, которой пользователи смогут оплачивать премиальные услуги, а также получать ее в качестве вознаграждения за "хорошее поведение" в приложении.
По словам Нюборг, Tinderverse будет виртуальным пространством, в котором цифровые версии людей смогут общаться, гулять в парках, ходить на концерты, проводить деловые встречи и т.п.
Tinder – приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.
О своих планах создания метавселенной ранее сообщал Facebook. В сентябре 2021 года компания инвестировала $50 млн в создание нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность".