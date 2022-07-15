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В Instagram официально запустили платные подписки

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Платные подписчики смогут просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры
Платные подписчики смогут просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры
Фото: depositphotos.com

В соцсети Instagram официально запустили платные подписки. Об этом сообщил 14 июля глава соцсети Адам Моссери.

Благодаря платной подписке пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту блогеров. В частности, подписчики будут иметь возможность просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры.

Также пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к закрытому групповому чату с ним и специальный фиолетовый значок около ника.

Как отмечает TechCrunch, чаты для подписчиков могут включать до 30 человек, они будут доступны только в течение 24 часов.

TechCrunch в январе сообщал, что создатели могут сами выбирать цену доступа к своему эксклюзивному контенту. На выбор предлагаются восемь ценовых категорий: $0,99, $1,99, $2,99, $4,99, $9,99, $19,99, $49,99 или $99,99 в месяц.

Контекст:

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Instagram, соцсети, Адам Моссери
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