В Instagram официально запустили платные подписки

Благодаря платной подписке пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту блогеров. В частности, подписчики будут иметь возможность просматривать посты, недоступные для обычных пользователей, Stories и прямые эфиры.
Также пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к закрытому групповому чату с ним и специальный фиолетовый значок около ника.
Как отмечает TechCrunch, чаты для подписчиков могут включать до 30 человек, они будут доступны только в течение 24 часов.
TechCrunch в январе сообщал, что создатели могут сами выбирать цену доступа к своему эксклюзивному контенту. На выбор предлагаются восемь ценовых категорий: $0,99, $1,99, $2,99, $4,99, $9,99, $19,99, $49,99 или $99,99 в месяц.
Переглянути цей допис в Instagram
Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.