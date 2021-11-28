В Telegram появится функция распознавания текста на изображениях

"В ближайшем обновлении Telegram обрадует владельцев устройств Apple и добавит фичу по распознанию текста в картинках. Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", – написал он.

Для копирования текста нужно просто открыть картинку, длинным нажатием выделить текст и скопировать его. Буфер памяти сохранит текст – и тогда его можно вставить в другое приложение или текстовый редактор.