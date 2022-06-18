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Задачи правительств и ведущих технологических компаний – создавать и развивать международную сеть кибербезопасности – CEO криптовалютной биржи Носов

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Владимир Носов: Параллельно с развитием и внедрением технологий должны идти киберобразование и централизованные системы киберзащиты
Владимир Носов: Параллельно с развитием и внедрением технологий должны идти киберобразование и централизованные системы киберзащиты
Фото: пресс-служба WhiteBIT

Цифровые услуги нужно во всем мире делать максимально надежными и безопасными, чтобы избежать рисков и киберугроз, заявил на конференции European Cyber Agora 2022 в Брюсселе CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Мероприятие прошло с 14-го по 16 июня и транслировалось на сайте Microsoft.

Руководитель WhiteBIT отметил, что глобальная цифровизация принесла человечеству много удобных технологий, но это также означает, что компании или удаленные серверы обладают большими массивами личной информации, что влечет за собой больший уровень ответственности, а также рисков и киберугроз.

"Цифровые решения существенно ускорили нашу жизнь, сделали ее удобной и комфортной. После первого года пандемии объем привлеченных средств в финтех-отраслях в мире увеличился на 96%. Мир кардинально поменялся. Впечатляюще быстро. И сегодня уже недостаточно просто создавать цифровые услуги или криптовалютные биржи, развивать метамиры или другие диджитал-ноу-хау. Гораздо больший вызов – обеспечить их надежность. В этом состоит ключевая задача каждой компании, имеющей отношение к сбору личной информации пользователей, в частности финансовой, – думать о безопасности в первую очередь. Потом – о собственной выгоде. Уровень безопасности компании, имеющей дело с финансами, – это ее репутация. Мы в WhiteBIT это понимаем – поэтому особое внимание уделяем безопасности наших сервисов”, – подчеркнул Носов.

Руководитель компании заявил, что по итогам независимого аудита Hacken WhiteBIT входит в топ-3 криптовалютных бирж мира по уровню безопасности. При этом он подчеркнул, что сегодня "задача правительств всех заинтересованных стран и ведущих технологических компаний – создавать и развивать международную сеть кибербезопасности".

"Когда мы развиваем новые технологии, нужно четко понимать, что мы даем почву новым рискам и даем киберпреступникам новые площадки для своеобразного испытания собственных сил и мошеннических схем. Поэтому параллельно с развитием и внедрением этих технологий должны идти киберобразование и централизованные системы киберзащиты", – убежден он.

Теги: Microsoft, технологии, финансы, безопасность, конференция, кибербезопасность, криптовалюта
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