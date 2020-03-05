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14 марта, в День добровольца, ветераны придут к российскому посольству

Марш организовывает "Ветеранське братерство" – объединение ветеранов, волонтеров и членов семей погибших в войне против России на востоке Украины.

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Финальной точкой акции будет посольство Российской Федерации
Финальной точкой акции будет посольство Российской Федерации
Фото: depositphotos.com

14 марта в 18.00 в Киеве ветераны войны на Донбассе проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева от стадиона ЦСКА, финальной точкой будет посольство Российской Федерации, сказано на странице мероприятия в Facebook.

"Мы, ветераны русско-украинской войны, приглашаем побратимов и всех неравнодушных украинцев на Марш добровольцев, который состоится 14 марта в Киеве. Мы не сомневаясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", – сообщили организаторы.

Указано, что марш организовывает "Ветеранське братерство" – объединение ветеранов, волонтеров и членов семей погибших в войне против России на востоке Украины.

Скриншот:
Скриншот: Ветеранське братерство / Facebook

Теги: добровольцы, посольство РФ, ветераны, марш, шествие
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