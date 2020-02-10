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Россия готова отправить посла в Украину – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что взаимный отзыв Киевом и Москвой послов произошел из-за решения украинской стороны.

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Лавров о вероятности возвращения послов: Мы будем не против
Лавров о вероятности возвращения послов: Мы будем не против
Фото: ЕРА

Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут такое решение. Об этом глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете".

Он утверждает, что отзыв послов двух стран произошел из-за решения Киева.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", – сказал Лавров. 

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, посольство РФ, посольство Украины
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