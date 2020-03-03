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16-летний житель Ровенской области дважды за неделю угонял маршрутный автобус – полиция

25 февраля и 1 марта 16-летний житель села Малый Алексин угонял в Ровно автобусы, потому что "хотел покататься", сообщили в полиции.

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Подросток утверждает, что угонял автобус и в восемь лет
Подросток утверждает, что угонял автобус и в восемь лет
Скриншот: Суспільне Рівне / YouTube

16-летний житель Ровенской области угонял в Ровно маршрутные автобусы дважды за неделю. Об этом проинформировали в полиции.

"25 февраля 16-летний житель села Малый Алексин похитил со стоянки маршрутку, всю ночь ездил на ней селами в Ровенском районе, а затем и на рейс "вышел". На следующий день следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что 1 марта подросток снова угнал автобус, на этот раз – с другой стоянки автотранспорта.

"Нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком. По неизвестным причины около 23.00 "маршрутчик" приехал на АЗС на улице Млиновской (там был угнан автобус 25 февраля. – "ГОРДОН"). Однако здесь его заметил случайный мужчина, который сразу сообщил в полицию. На улице Князя Владимира похищенный автобус остановили патрульные. Согласно освидетельствованию, 16-летний подросток был трезв и объяснил полицейским, что захотел покататься", – рассказали в полиции.

Подростку собираются снова объявить подозрение и просить суд отправить его под круглосуточный домашний арест.

Общественному подросток сказал, что первую маршрутку угнал в восьмилетнем возрасте, тогда он якобы провез 30 пассажиров.

По данным телеканала, 25 февраля подросток возил пассажиров, его остановили, когда в салоне было три человека. 1 марта он людей не перевозил.

Теги: Ровно, полиция, маршрут, автобус, угон, маршрутка, пассажиры
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