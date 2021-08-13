Аэропорт Житомир принял первый международный рейс

"Вчера в новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Житомир" пограничники оформили первый рейс", – говорится в сообщении.

Самолет, который первым приземлился на аэродроме, прилетел из Соединенных Штатов Америки с двумя гражданами Украины на борту. Он примет участие в космическом фестивале Korolоv Avia Fest 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

Контекст:

Аэропорт в Житомире был основан в 1939 году, а после развала СССР использовался авиалюбителями. В ноябре 2011 года Госавиаслужба Украины исключила аэродром Житомира из реестра гражданских аэродромов Украины и аннулировала свидетельство о его регистрации.

В декабре 2015 года Госавиаслужба выдала сертификат на аэродром, который позволяет ему вновь принимать самолеты.

7 октября 2020 года созданная по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля комиссия признала аэропорт Житомир готовым для осуществления международных перевозок, писало интернет-издание "Житомир.info".

В июне 2021 года управление капитального строительства Житомирского горсовета объявило тендер на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире. Как отмечается на ресурсе ProZorro, его ожидаемая стоимость составляет 476,3 млн грн. Реконструировать комплекс подрядчик должен до конца текущего года.

Новый пункт пропуска в аэропорту Житомир, который функционирует круглосуточно, открыли согласно распоряжению Кабмина от 30 июня этого года.