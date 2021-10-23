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Аграриям удалось собрать рекордный урожай гречки – Минагрополитики Украины

Сбор гречки завершили в 15 украинских областях
Сбор гречки завершили в 15 украинских областях
Фото: depositphotos.com

Украинские аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тыс тонн. Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины 23 октября.

"Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Мы имеем наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тыс. тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы", – прокомментировал результаты аграриев глава министерства Роман Лещенко.

Указанный показатель находится на уровне 94%, поскольку сбор завершили в 15 областях Украины, обновленные прогнозы министерства показывают результаты более 110 тыс тонн, сообщил он.

Самая высокая урожайность зафиксирована по Винницкой области – 15,9 центнера с гектара, рассказал Лещенко.

Контекст:

В Минагрополитики заявили, что программа господдержки производства гречки предусматривает для украинских аграриев до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась культура.

В 2021 году на поддержку производителей гречки выделили 50 млн грн, сказал Лещенко.

В апреле прошлого года Кабинет Министров Украины запрещал экспортировать гречку.

Теги: Винницкая область, урожай, Министерство аграрной политики, гречка, прогноз, Роман Лещенко
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