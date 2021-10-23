Аграриям удалось собрать рекордный урожай гречки – Минагрополитики Украины

"Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Мы имеем наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тыс. тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы", – прокомментировал результаты аграриев глава министерства Роман Лещенко.

Указанный показатель находится на уровне 94%, поскольку сбор завершили в 15 областях Украины, обновленные прогнозы министерства показывают результаты более 110 тыс тонн, сообщил он.

Самая высокая урожайность зафиксирована по Винницкой области – 15,9 центнера с гектара, рассказал Лещенко.