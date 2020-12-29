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Академик Комисаренко: Возможно, у нас заканчивается первая волна эпидемии коронавируса

В Украине, вероятно, распространен не такой контагиозный штамм коронавируса, как вирусы в других странах на западе Европы. Такое мнение высказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

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Комисаренко: Украинцы постепенно начинают понимать опасность вируса
Комисаренко: Украинцы постепенно начинают понимать опасность вируса
Фото: nas.gov.ua

Возможно, что в Украине заканчивается первая волна эпидемии коронавируса. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина", обнародованном 28 декабря, заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

Говоря о снижении числа зараженных коронавирусом в Украине согласно официальной статистике, эксперт высказал мнение, что вряд ли это связано с уменьшением числа тестов.

"Я думаю, что просто меньше обнаруживают вирус. Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно, меньше людей было инфицировано. В конце концов, это происходило и происходит в разных странах по-разному. Возможно, у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас заканчивается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась гораздо позже", – отметил он.

По его словам, на спад заболеваемости могло повлиять поведение самого вируса.

"Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным. Пока нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется. Я думаю, что, в конце концов, в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Но для этого нужно было бы проанализировать структуру генома или геномов этого вируса в Украине и сравнить с другими. У нас пока этого не делается", – подчеркнул Комисаренко.

Он также высказал мнение, что украинцы постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейВ Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.

Теги: эпидемия, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, Сергей Комисаренко
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