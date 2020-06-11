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Активисты принесли главе тернопольской службы автодорог 1-процентный кефир и заявили, что это ему вместо отката

Аудиофайлы, на которых похожий на главу Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игоря Раинчука голос утверждает, что чтобы "жить правильно", ему нужен 1% "отката" с дорожных подрядов, опубликовал 5 июня нардеп Игорь Васылив.

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Раинчук с активистами так и не встретился
Раинчук с активистами так и не встретился
Скриншот: Файне місто / Facebook

Представители общественной организации "Гражданское движение "Хвиля" принесли упаковки с кефиром 1% жирности главе Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игорю Раинчуку. Так они отреагировали на аудиозаписи, где голосом, похожим на голос Раинчука, обсуждаются откаты. Видео акции опубликовало издание "Файне місто".

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/292397848566081/

Сайт "Тернопіль" пишет, что активисты ждали Раинчука больше часа, но их так и не пустили в приемную, объяснив, что руководитель на обеденном перерыве. Глава общественной организации Алексей Станько и его коллега Роман Ничвидюк оставили кефир под закрытыми дверями.

"В сети на днях опубликовали звукозапись разговора начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, где он просит 1% от тендеров для себя лично. Поэтому мы сегодня решили зайти к нему в гости и вручить 1-процентный кефир. Это – все, на что он может рассчитывать от государства, общественности и подрядчиков", – заявил Станько.

Аудио с обсуждением откатов опубликовал 5 июня народный депутат, член парламентского транспортного комитета Игорь Васылив. На записях люди с голосами, похожими на голоса Раинчука и его советника Олега Виничука, говорят о коррупционных схемах при строительстве дорог в области. Голос, похожий на Раинчука, утверждает, что чтобы "жить правильно", ему нужен 1% "отката" с дорожных подрядов. 

Теги: Тернополь, коррупция, Укравтодор, активист, Игорь Васылив
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