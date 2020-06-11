Активисты принесли главе тернопольской службы автодорог 1-процентный кефир и заявили, что это ему вместо отката

Аудиофайлы, на которых похожий на главу Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игоря Раинчука голос утверждает, что чтобы "жить правильно", ему нужен 1% "отката" с дорожных подрядов, опубликовал 5 июня нардеп Игорь Васылив.

Представители общественной организации "Гражданское движение "Хвиля" принесли упаковки с кефиром 1% жирности главе Службы автомобильных дорог Тернопольской области Игорю Раинчуку. Так они отреагировали на аудиозаписи, где голосом, похожим на голос Раинчука, обсуждаются откаты. Видео акции опубликовало издание "Файне місто".

Сайт "Тернопіль" пишет, что активисты ждали Раинчука больше часа, но их так и не пустили в приемную, объяснив, что руководитель на обеденном перерыве. Глава общественной организации Алексей Станько и его коллега Роман Ничвидюк оставили кефир под закрытыми дверями.

"В сети на днях опубликовали звукозапись разговора начальника Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, где он просит 1% от тендеров для себя лично. Поэтому мы сегодня решили зайти к нему в гости и вручить 1-процентный кефир. Это – все, на что он может рассчитывать от государства, общественности и подрядчиков", – заявил Станько.

Аудио с обсуждением откатов опубликовал 5 июня народный депутат, член парламентского транспортного комитета Игорь Васылив. На записях люди с голосами, похожими на голоса Раинчука и его советника Олега Виничука, говорят о коррупционных схемах при строительстве дорог в области. Голос, похожий на Раинчука, утверждает, что чтобы "жить правильно", ему нужен 1% "отката" с дорожных подрядов.