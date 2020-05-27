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Bihus.info: Подрядчики "Укравтодора" закупают асфальтобетон по существенно завышенным ценам. Видео

Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") позволяет некоторым компаниям-подрядчикам закупать асфальтобетон по существенно завышенным ценам, сообщается в расследовании проекта Bihus.info, которое вышло 26 мая. Журналисты отметили, что на асфальтобетон приходится около 50−60% стоимости любого тендера. Контролирует цены на асфальт "Укравтодор": ориентируясь на мониторинг цен исследовательских институтов, агентство может согласовать или не согласовать цены, по которым подрядчик закупает асфальтобетон, сказано в расследовании. Журналисты обнаружили, что цены на асфальтобетон у крупнейших подрядчиков "Укравтодора" (к ним относятся "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой" и "Онур") существенно выше, чем у других компаний. Например, в сентябре 2019 года "Ростдорстрой" купил у посредника мелкозернистый асфальт по 2815 грн за тонну, тогда как посреднику, фирме "Скво", он обошелся в 1536 грн за тонну.

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В 2020 году в Украине планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения
В 2020 году в Украине планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения
Фото: Укравтодор / Facebook

В феврале украинские власти заявил о старте проекта "Большое строительство", в рамках которого в 2020 году планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения. На эти цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский, предусмотрена беспрецедентная сумма – более 85 млрд грн.

Примерно 42 млрд грн из этой суммы, как сказано в расследовании, составят расходы на асфальтобетон. 

Журналисты проекта считают, что около 20% из 85 млрд грн, а это 17 млрд грн, "просто исчезнут в туман".

"Это именно та наценка, которую сбивают компании, если торгуются. Подчеркиваю: если торгуются, но часто это не происходит", – сообщила автор расследования Марина Ансифорова. 

видео

Видео: BIHUS info / YouTube
Теги: Укравтодор, строительство, тендер, дороги, Денис Бигус
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