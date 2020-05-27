Bihus.info: Подрядчики "Укравтодора" закупают асфальтобетон по существенно завышенным ценам. Видео

В 2020 году в Украине планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения Фото: Укравтодор / Facebook

В феврале украинские власти заявил о старте проекта "Большое строительство", в рамках которого в 2020 году планируют обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения. На эти цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский, предусмотрена беспрецедентная сумма – более 85 млрд грн.

Примерно 42 млрд грн из этой суммы, как сказано в расследовании, составят расходы на асфальтобетон.

Журналисты проекта считают, что около 20% из 85 млрд грн, а это 17 млрд грн, "просто исчезнут в туман".

"Это именно та наценка, которую сбивают компании, если торгуются. Подчеркиваю: если торгуются, но часто это не происходит", – сообщила автор расследования Марина Ансифорова.