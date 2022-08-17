АМКУ оштрафовал Киевскую администрацию и "Киевтранспарксервис" за высокие тарифы на парковку

"Антимонопольный комитет Украины установил, что коммунальное предприятие воспользовалось монопольным положением при формировании расчета стоимости услуг по парковке на своих площадках, а КГГА, которая своим распоряжением утвердила тарифы, легитимизировала это нарушение", – говорится в сообщении.
В комитете уверены, что стоимость парковки в Киеве была увеличена на 60–82,3%. Как отметили в ведомстве, в плановую калькуляцию стоимости своих услуг "Киевтранспарксервис" внес две статьи расходов: обустройство парковки заездными карманами и обязательные платежи в размере 60%. Но как отмечает АМКУ, парковки коммунального предприятия должны обустраиваться за его счет.
Коммунальное предприятие и КГГА должны устранить нарушения в течении двух месяцев. К тому же, на "Киевтранспарксервис" наложен штраф в размере 1 484 750 грн.
Как отметила пресс-служба комитета, это не первый штраф для предприятия. В июле 2021 года оно было оштрафовано за "требование к победителям электронных аукционов за право размещения и обустройства парковок делать дополнительный платеж".
Стоимость парковке в Киеве зависит от зоны. Так, в I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость одного часа парковки составляет 35 грн/час, а во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час. В спальных районах города – 5 грн/час, сообщается на сайте КГГА.
В случае неуплаты за парковку водителей ждут штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.
8 августа в Киеве временно отменили плату за парковку автомобильного транспорта на муниципальных площадках из-за судебного процесса.