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В Киеве временно отменили плату за парковку машин

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КГГА предупредит, когда парковка на муниципальных площадках снова станет платной
КГГА предупредит, когда парковка на муниципальных площадках снова станет платной
Фото: Київтранспарксервіс / Facebook

В Киеве временно отменили плату за парковку автомобильного транспорта на муниципальных площадках. Об этом 8 августа сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Изменения будут отражены в приложении "Киев цифровой". Отмена платы за парковку связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.

"Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с правилами дорожного движения в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял", – отметили в КГГА.

Перед тем как возобновить плату за парковку, жителей города предупредят заблаговременно, пообещали в городской администрации. 

Контекст:

Как сообщали на сайте КГГА, плата за парковку в Киеве была отменена после вторжения России в Украину и возобновлена 16 мая. Парковка платная только в будние дни с 8.00 до 22.00. В другое время в будние дни и целый день в субботу и воскресенье – парковка бесплатная.

Теги: Киев, транспорт, автомобили, КГГА, парковка
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