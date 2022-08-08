В Киеве временно отменили плату за парковку машин

Изменения будут отражены в приложении "Киев цифровой". Отмена платы за парковку связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.
"Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с правилами дорожного движения в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял", – отметили в КГГА.
Перед тем как возобновить плату за парковку, жителей города предупредят заблаговременно, пообещали в городской администрации.
Как сообщали на сайте КГГА, плата за парковку в Киеве была отменена после вторжения России в Украину и возобновлена 16 мая. Парковка платная только в будние дни с 8.00 до 22.00. В другое время в будние дни и целый день в субботу и воскресенье – парковка бесплатная.