В Киеве временно отменили плату за парковку машин

КГГА предупредит, когда парковка на муниципальных площадках снова станет платной Фото: Київтранспарксервіс / Facebook

Изменения будут отражены в приложении "Киев цифровой". Отмена платы за парковку связана с судебным процессом относительно стоимости парковки.

"Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с правилами дорожного движения в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял", – отметили в КГГА.

Перед тем как возобновить плату за парковку, жителей города предупредят заблаговременно, пообещали в городской администрации.