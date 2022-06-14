В КГГА опровергли фейк о холерной палочке в столичном водопроводе

"В сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде. В сообщениях отмечается, что чистить зубы, мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой. В "Киевводоканале" заверили, что эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", – сообщили в КГГА.

Авторы релиза подчеркнули, что отклонений от санитарных норм, регулирующих качество воды, нет и вода в водопроводе столицы безопасна.

"Киевводоканал" обеспечен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы по водоподготовке происходят в установленном порядке", – добавили в КГГА.