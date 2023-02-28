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Answear передал более €93 тыс. в помощь пострадавшим от войны детям

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За месяц акции "Покупаешь = помогаешь" удалось собрать для помощи детям более &euro;93 тыс., которые уже передали фонду Voices of Children
За месяц акции "Покупаешь = помогаешь" удалось собрать для помощи детям более €93 тыс., которые уже передали фонду Voices of Children
Фото: depositphotos.com

Мультибрендовый онлайн-магазин Answear объявил крупную благотворительную акцию совместно с фондом Voices of Children ("Голоса детей"). Нам удалось собрать более €93 тыс. для поддержки детей, пострадавших от войны в Украине. Что понадобилось, чтобы собрать такую сумму, на что направят средства и о других наших благотворительных инициативах рассказываем подробнее в статье.

Об акции Answear и Voices of Children

5% от вырученных за месяц от продаж на сайте Answear средств мы решили передать фонду Voices of Children. Он занимается психологической и психосоциальной поддержкой детей, пострадавших в результате боевых действий.

"Однажды я случайно натолкнулась в сети на фонд Voices of Children, и это был будто некий знак, потому что я как раз искала в Украине благотворителей, которые занимаются именно детьми. Дети – это едва ли не самая уязвимая часть общества, затронутая войной, это наше будущее, которое сейчас страдает. Поэтому совместно с этим фондом мы и объявили благотворительную акцию именно для помощи деткам", – рассказывает руководитель "Answear Украина" Наталья Кондратенко.

На протяжении месяца действия акции "Покупаешь = помогаешь" нам удалось собрать для помощи детям более €93 тыс., которые уже передали фонду Voices of Children.

Фото: пресс-служба ANSWEAR

Фото предоставила пресс-служба Answear

На что направят собранные средства

По словам основательницы благотворительного фонда Елены Розвадовской, полученные от Answear средства будут направлены на реабилитацию детей с инвалидностью и на поддержку семей, потерявших близкого человека.

"Наш фонд наладил психологическую поддержку и реабилитацию детей, у которых есть расстройства аутичного спектра и детский церебральный паралич. Эти дети страдают от войны чуть ли не больше всех, потому что ведут еще и собственную борьбу. Ежемесячно мы организовываем двухнедельные курсы реабилитации в лучших клиниках Украины. С февраля до апреля мы планируем помочь 50 детям с РАС и 15 детям с ДЦП. Кроме того, мы продолжаем организовывать семейные лагеря для тех, кто потерял родных. В мае мы проведем 21-дневный лагерь для 17 семей, чтобы они хотя бы немного восстановились  и получили ресурс жить дальше", – рассказывает Елена Розвадовская.

Кстати, фонд Voices of Children принял участие в создании документального фильма совместного датско-украинско-шведского производства "Дом из осколков", номинированного на получение самой престижной кинопремии "Оскар". Наибольшую гордость вызывает то, как фильм уже повлиял на судьбы героев. Благодаря закрытому показу подростка-сорванца Колю усыновила семья, которая была поражена историей мальчика.

Фото: пресс-служба ANSWEAR

Фото предоставила пресс-служба Answear

Другие благотворительные инициативы Answear

Сотрудничество с Voices of Children – не единственная благотворительная акция нашей компании. Answear – это международный интернет-магазин, главный офис которого расположен в Кракове. А все украинцы убедились, что после 24 февраля поддержка Польши была и остается едва ли не самой большой в мире.

Фото: пресс-служба ANSWEAR

Фото предоставила пресс-служба Answear

Сразу же компания перечислила $50 тыс. для помощи пострадавшим от войны в Украине, и начиная с 24 февраля Answear постоянно собирает гуманитарную помощь, которую передает через волонтерские организации либо непосредственно на восток в наиболее пострадавшие регионы, либо ВСУ, либо переселенцам. В течение первых нескольких месяцев большой войны преимущественно помогали военным – передавали тактическую обувь, термобелье, кровоостанавливающие средства, аптечки, специальные спальные мешки, пауэрбанки и так далее. Потом начали помогать женщинам и детям, интересовались у благотворительных фондов, что им нужно больше всего, и совместно организовывали гуманитарные конвои в Украину.

"24 февраля мы все проснулись в другом мире, и в компании ни у кого не было сомнений, что мы должны помогать, обеспечивать украинцев всем необходимым и транслировать правильные ценности – в этом заключается наша миссия сегодня", – говорит Наталья Кондратенко, руководитель "Answear Украина".

Фото: пресс-служба ANSWEAR

Фото предоставила пресс-служба Answear

Answear – мультибрендовый онлайн-магазин, предлагающий одежду, обувь, аксессуары, предметы для дома и декор оригинальных брендов. Работает в 11 странах Европы: в Польше, Украине, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Словении, Венгрии и на Кипре. Ежемесячно Answear посещает более 11 млн человек.

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