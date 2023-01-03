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Антимонопольный комитет Украины завел дело против производителя IQOS. Компанию подозревают во лжи о том, что IQOS безопаснее сигарет

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IQOS это система нагревания табака, разработанная и представленная компанией Philip Morris International
IQOS – это система нагревания табака, разработанная и представленная компанией Philip Morris International
Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против табачной компании "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" из-за рекламы их продукта IQOS. Об этом пишет пресс-служба АМКУ.

Дело начали по заявлению потребителя, который сообщил Комитету, что в течение 2018–2021 годов использовал IQOS и ошибочно считал, что эти продукты являются более безопасными для его здоровья, чем обычные сигареты.

В то же время в заявлении потребитель сообщил, что он не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации.

По имеющейся в Министерстве здравоохранения Украины информации, международные исследования свидетельствуют, что любая система нагревания табака является опасной и не уменьшает риски от курения.

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" не предоставила Комитету подтверждающих документов, которые бы подтверждали ее заявления о том, что:

  • полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения;
  • IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами.

Поэтому в Комитете посчитали, что распространения вышеупомянутых утверждений без надлежащего подтверждения нарушают ст. 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" (распространение информации, вводящей в заблуждение).

Контекст:

IQOS – это система нагревания табака, разработанная и представленная компанией Philip Morris International. Продукт был впервые выпущен в Японии в 2014 году, к 2021-му IQOS был представлен минимум в 55 странах.

В рекламе IQOS часто представляют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако Минздрав Украины в 2019 году разъяснял, что IQOS вызывают зависимость и не помогают бросить курить. В министерстве также заявляли о нехватке исследований по влиянию IQOS на здоровье человека.

Во Всемирной организации здравоохранения в 2020 году заявляли, что в изделиях на основе нагревания табака некоторые токсические вещества содержатся в более высоких концентрациях, чем в дыме традиционных сигарет. Кроме того, в этих аэрозолях присутствует ряд других токсинов, которые в дыме традиционных сигарет отсутствуют.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, здоровье, АМКУ, Антимонопольный комитет, исследование, курение, сигареты, комитет, Минздрав, здравоохранение, зависимость
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