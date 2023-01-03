Антимонопольный комитет Украины завел дело против производителя IQOS. Компанию подозревают во лжи о том, что IQOS безопаснее сигарет

Дело начали по заявлению потребителя, который сообщил Комитету, что в течение 2018–2021 годов использовал IQOS и ошибочно считал, что эти продукты являются более безопасными для его здоровья, чем обычные сигареты.

В то же время в заявлении потребитель сообщил, что он не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации.

По имеющейся в Министерстве здравоохранения Украины информации, международные исследования свидетельствуют, что любая система нагревания табака является опасной и не уменьшает риски от курения.

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" не предоставила Комитету подтверждающих документов, которые бы подтверждали ее заявления о том, что:

полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения;

IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами.

Поэтому в Комитете посчитали, что распространения вышеупомянутых утверждений без надлежащего подтверждения нарушают ст. 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" (распространение информации, вводящей в заблуждение).