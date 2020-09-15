Архиепископ Черновицкий Онуфрий заболел COVID-19

У архиепископа Черновицкого и Кицманского Онуфрия обнаружили COVID-19. Сейчас священнослужитель находится в реанимации.

Врачи диагностировали болезнь COVID-19 у архиепископа Черновицкого и Кицманского Онуфрия (Хаврука). Об этом сообщил во вторник, 15 сентября, епископ Православной церкви Украины, титулярный епископ Шепетовский Адриан Кулик в Facebook.

"Еще один наш брат-архиерей требует молитвенной поддержки и исцеления от Господа. Прошу ваших молитв за архиепископа Онуфрия", – написал он.

Кулик прикрепил также пост со страницы архиепископа Онуфрия в Facebook. В нем сказано, что сейчас архиепископ находится в реанимационном отделении больницы.

На странице самого архиепископа Онуфрия этот пост недоступен.

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр (Драбинко) сообщил 1 сентября, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

COVID-19 также болен почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Его состояние здоровья стабильное, но лечение продолжается.

По состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 159 702 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2905. С начала эпидемии скончалось 3264 больных с COVID-19, вылечилось уже 70 810 человек.