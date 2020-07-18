Авторынок Евросоюза в июне упал на 22% – "Укравтопром"

Все рынки Европейского союза продемонстрировали значительное снижение, Франция была единственным исключением из этого правила, сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины.

В июне 2020 года в Евросоюзе было зарегистрировано 949 722 новых легковых автомобиля, что на 22,3% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" со ссылкой на Европейскую ассоциацию.

Ситуация улучшилась по сравнению с маем, когда в ЕС наблюдалось снижение на 52,3%.

Все рынки Евросоюза продолжили демонстрировать снижение в июне, Франция стала единственным исключением из правила (+1,2%). Последнее можно объяснить новыми мерами стимулирования продаж автомобилей с низким уровнем выбросов, которые были введены правительством Франции в начале июня. Если посмотреть на другие крупные автомобильные рынки, то в Испании -36,7%, Германии -32,3%, Италии -23,1%, сказано в сообщении.

По информации "Укравтопрома", на первом месте среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей в июне была Франция – 233 814 авто. На втором месте Германия, где зарегистрировали 220 272 автомобиля. В Италии было реализовано 132 457 новых легковых машин.

VW Group в июне реализовала на рынках ЕС 229 973 авто (падение составило -24,8% по сравнению с июнем 2019 года). На втором месте PSA Group, которая продала 148 546 машин (-28,3%). И третья Renault Group – 147 488 автомобилей (-15,7%).