Больше половины украинцев считают, что страна движется в правильном направлении – опрос

Количество украинцев, которые считают, что в целом в стране события развиваются в правильном направлении, увеличилось после начала полномасштабной войны Фото: ЕРА

В целом с начала полномасштабной войны этот показатель существенно вырос – в декабре 2021-го он составлял 20%, в сентябре – октябре 2022-го – 51%, в феврале – марте 2023-го – 61% (это было максимальное значение).

26,8% опрошенных сейчас считают, что события в Украине в целом развиваются в неправильном направлении, еще 21,1% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

"43% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, примерно столько же (42%) считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и только 6% – что Украина неспособна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В феврале – марте 2023 года эти показатели составили соответственно 49%, 36% и 3%, а в конце 2021 года – соответственно 18%, 54% и 18%", – добавили в Центре Разумкова.

Скриншот: razumkov.org.ua