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Больше половины украинцев считают, что страна движется в правильном направлении – опрос

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Количество украинцев, которые считают, что в целом в стране события развиваются в правильном направлении, увеличилось после начала полномасштабной войны
Количество украинцев, которые считают, что в целом в стране события развиваются в правильном направлении, увеличилось после начала полномасштабной войны
Фото: ЕРА

52,1% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении, этот показатель уменьшился на 10 процентных пунктов по сравнению с мартом 2023-го – до уровня осени 2022-го. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июля.

В целом с начала полномасштабной войны этот показатель существенно вырос – в декабре 2021-го он составлял 20%, в сентябре – октябре 2022-го – 51%, в феврале – марте 2023-го – 61% (это было максимальное значение). 

26,8% опрошенных сейчас считают, что события в Украине в целом развиваются в неправильном направлении, еще 21,1% респондентов затруднились с ответом на вопрос. 

"43% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, примерно столько же (42%) считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и только 6% – что Украина неспособна преодолеть существующие проблемы (остальные не определились). В феврале – марте 2023 года эти показатели составили соответственно 49%, 36% и 3%, а в конце 2021 года – соответственно 18%, 54% и 18%", – добавили в Центре Разумкова. 

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

Контекст:

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины. 

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, гражданское общество, соцопрос, украинцы
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