Украинцы больше всего доверяют ВСУ, добровольцам и волонтерам, меньше всего – судам и партиям – опрос

93% опрошенных доверяют ВСУ, далее рейтинг доверия выглядит так:

добровольческие отряды – 87%,

волонтерские организации – 83%,

Нацгвардия – 81%,

президент Украины – 80%,

Государственная пограничная служба – 78%,

Министерство обороны Украины – 75%,

Служба безопасности Украины – 67%,

Нацполиция – 61%,

Главы города (поселка, села), в котором живет респондент, – 60,5%,

общественные организации – 60%,

церковь – 58%,

украинские СМИ – 56%,

совет города (поселка, села), в котором живет респондент, – 55%.

"Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 42% и 34%)", – отметили в релизе о результатах опроса.

Согласно исследованию, большинство респондентов не доверяют:

судам и судебной системе в целом (70%),

политическим партиям (68%),

чиновникам (67%),

прокуратуре (60%),

Верховной Раде (56%),

Национальному агентству по предотвращению коррупции (55%),

Национальному антикоррупционному бюро Украины (54,5%),

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%),

коммерческим банкам (54%),

правительству Украины (52%).

Также украинцы больше не доверяют, чем доверяют профсоюзам (45% против 25%), говорится в релизе.

Политическим партиям верит только 17% опрошенных. При этом 38,5% респондентов видят среди имеющихся политсил такие, которым можно было бы доверить власть в стране в послевоенное время. Примерно столько же – 41% – имеют противоположное мнение.

Большая часть опрошенных – 51% – считает, что такая политическая сила может появиться в среде военнослужащих. 26% респондентов придерживаются мнения, что она может возникнуть из уже существующих политических партий, 24% – из волонтерской среды, 18,5% – из организаций гражданского общества, 17% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 8% – из бизнес-среды.

"Что такая политическая сила может появиться из среды военнослужащих, считают 60% жителей западного, 50% — центрального, 49% – южного и 42% – восточного регионов. В западном регионе несколько чаще по сравнению с другими регионами отвечают, что такая политическая сила может появиться из существующих политических партий (37%, тогда как в других регионах – от 16% до 26%). Также в западном регионе несколько чаще отвечают, что такая политическая сила может появиться из волонтерской среды (31%, в других регионах – от 20% до 26%). Жители южного региона чаще, чем жители других регионов, считают, что она может появиться из круга гуманитарной или технической интеллигенции – 36,4%, тогда как в других регионах [этот показатель] – от 12% до 19%", – добавили в Центре Разумкова.