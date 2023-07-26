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Украинцы больше всего доверяют ВСУ, добровольцам и волонтерам, меньше всего – судам и партиям – опрос

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93% опрошенных доверяют ВСУ. На фото вокзал Краматорска в мае 2023 года, военнослужащие прощаются с близкими
93% опрошенных доверяют ВСУ. На фото – вокзал Краматорска в мае 2023 года, военнослужащие прощаются с близкими
Фото: ЕРА

Среди государственных и общественных институтов больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам страны, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июля.

93% опрошенных доверяют ВСУ, далее рейтинг доверия выглядит так: 

  • добровольческие отряды – 87%,
  • волонтерские организации – 83%,
  • Нацгвардия – 81%,
  • президент Украины – 80%,
  • Государственная пограничная служба – 78%,
  • Министерство обороны Украины – 75%,
  • Служба безопасности Украины – 67%,
  • Нацполиция – 61%,
  • Главы города (поселка, села), в котором живет респондент, – 60,5%,
  • общественные организации – 60%,
  • церковь – 58%,
  • украинские СМИ – 56%,
  • совет города (поселка, села), в котором живет респондент, – 55%.

"Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 42% и 34%)", – отметили в релизе о результатах опроса. 

Согласно исследованию, большинство респондентов не доверяют:

  • судам и судебной системе в целом (70%),
  • политическим партиям (68%),
  • чиновникам (67%),
  • прокуратуре (60%),
  • Верховной Раде (56%),
  • Национальному агентству по предотвращению коррупции (55%),
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины (54,5%),
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%),
  • коммерческим банкам (54%),
  • правительству Украины (52%).

Также украинцы больше не доверяют, чем доверяют профсоюзам (45% против 25%), говорится в релизе. 

Политическим партиям верит только 17% опрошенных. При этом 38,5% респондентов видят среди имеющихся политсил такие, которым можно было бы доверить власть в стране в послевоенное время. Примерно столько же – 41% – имеют противоположное мнение. 

Большая часть опрошенных – 51% – считает, что такая политическая сила может появиться в среде военнослужащих. 26% респондентов придерживаются мнения, что она может возникнуть из уже существующих политических партий, 24% – из волонтерской среды, 18,5% – из организаций гражданского общества, 17% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 8% – из бизнес-среды.

"Что такая политическая сила может появиться из среды военнослужащих, считают 60% жителей западного, 50% — центрального, 49% – южного и 42% – восточного регионов. В западном регионе несколько чаще по сравнению с другими регионами отвечают, что такая политическая сила может появиться из существующих политических партий (37%, тогда как в других регионах – от 16% до 26%). Также в западном регионе несколько чаще отвечают, что такая политическая сила может появиться из волонтерской среды (31%, в других регионах – от 20% до 26%). Жители южного региона чаще, чем жители других регионов, считают, что она может появиться из круга гуманитарной или технической интеллигенции – 36,4%, тогда как в других регионах [этот показатель] – от 12% до 19%", – добавили в Центре Разумкова. 

Контекст:

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины. 

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: рейтинг, соцопрос, церковь, Министерство обороны Украины, исследование, интеллигенция, украинцы, чиновники, Служба безопасности Украины, недоверие
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