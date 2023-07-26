Украинцы больше всего доверяют ВСУ, добровольцам и волонтерам, меньше всего – судам и партиям – опрос

93% опрошенных доверяют ВСУ, далее рейтинг доверия выглядит так:
"Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 42% и 34%)", – отметили в релизе о результатах опроса.
Согласно исследованию, большинство респондентов не доверяют:
Также украинцы больше не доверяют, чем доверяют профсоюзам (45% против 25%), говорится в релизе.
Политическим партиям верит только 17% опрошенных. При этом 38,5% респондентов видят среди имеющихся политсил такие, которым можно было бы доверить власть в стране в послевоенное время. Примерно столько же – 41% – имеют противоположное мнение.
Большая часть опрошенных – 51% – считает, что такая политическая сила может появиться в среде военнослужащих. 26% респондентов придерживаются мнения, что она может возникнуть из уже существующих политических партий, 24% – из волонтерской среды, 18,5% – из организаций гражданского общества, 17% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 8% – из бизнес-среды.
"Что такая политическая сила может появиться из среды военнослужащих, считают 60% жителей западного, 50% — центрального, 49% – южного и 42% – восточного регионов. В западном регионе несколько чаще по сравнению с другими регионами отвечают, что такая политическая сила может появиться из существующих политических партий (37%, тогда как в других регионах – от 16% до 26%). Также в западном регионе несколько чаще отвечают, что такая политическая сила может появиться из волонтерской среды (31%, в других регионах – от 20% до 26%). Жители южного региона чаще, чем жители других регионов, считают, что она может появиться из круга гуманитарной или технической интеллигенции – 36,4%, тогда как в других регионах [этот показатель] – от 12% до 19%", – добавили в Центре Разумкова.
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.