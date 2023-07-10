Почти треть украинцев считают, что для победы Украины нужно еще больше года – опро

Согласно релизу, 32% людей считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 17% – верят, что для этого требуется еще несколько месяцев или меньше. Эти данные касаются граждан, проживающих в Украине.
Среди украинцев, проживающих в Европе, преобладает мнение, что для победы нужно больше года – так ответили 40% опрошенных. 23% проживающих за рубежом граждан Украины считают, что для победы нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе, говорится в материале.
3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины, Украине таких людей 1%, отметила социологическая группа.
"Рейтинг" проводил опрос с 4 по 10 июля среди 2 тыс. респондентов методом телефонного звонка с помощью компьютера. Были опрошены граждане, проживающие в Украине, а также те, кто выехал за границу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.