Почти треть украинцев считают, что для победы Украины нужно еще больше года – опро

Согласно релизу, 32% людей считают, что Украине для победы нужно полгода-год, 17% – верят, что для этого требуется еще несколько месяцев или меньше. Эти данные касаются граждан, проживающих в Украине.

Среди украинцев, проживающих в Европе, преобладает мнение, что для победы нужно больше года – так ответили 40% опрошенных. 23% проживающих за рубежом граждан Украины считают, что для победы нужно полгода-год, и только 12% верят в ее достижение в ближайшей перспективе, говорится в материале.

3% украинцев в Европе вообще не верят в победу Украины, Украине таких людей 1%, отметила социологическая группа.

Инфографика: ratinggroup.ua