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76% находящихся за границей украинских беженцев планируют или надеются вернуться домой – опрос ООН

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Согласно опросу, в ближайшие месяцы вернуться домой планируют 15% уехавших из страны украинцев
Согласно опросу, в ближайшие месяцы вернуться домой планируют 15% уехавших из страны украинцев
Фото: ЕРА (архив)

Большинство украинцев, которые выехали в страны Евросоюза и Молдову после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, собираются вернуться в Украину. Об этом Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) проинформировало 10 июля со ссылкой на результаты социологического иследования.

"Абсолютное большинство украинцев, перемещенных как беженцы за границу или внутри страны, все еще выражают надежду и намерение вернуться домой. [...] 76% беженцев, опрошенных УВКБ ООН в странах ЕС и Молдове, и 82% внутренне перемещенных украинцев планируют или надеются вернуться навсегда", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что на фоне активных боевых действий в Украине "только около 15% планируют вернуться домой в течение следующих трех месяцев и намерены остаться в нынешнем месте проживания за границей или в более безопасных районах Украины".

Исследование показало, что у украинцев, которые находятся в соседних с Украиной странах, надежды на возвращение домой более высокие, чем у бежавших в более далекие страны Европы – 71% против 57%.

Опрос проводился в период с апреля по май. Интервью взяли у 3850 семей украинских беженцев в Европе и 4000 семей внутренне перемещенных лиц в Украине.

Контекст:

По данным ООН, в настоящее время в Европе зафиксировано почти 6 млн беженцев, спасающихся от войны в Украине, всего в мире – более 6,3 млн украинских беженцев.

Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Молдова, соцопрос, беженцы, переселенцы, исследование, Европа, перемещенные лица, Евросоюз
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