76% находящихся за границей украинских беженцев планируют или надеются вернуться домой – опрос ООН

"Абсолютное большинство украинцев, перемещенных как беженцы за границу или внутри страны, все еще выражают надежду и намерение вернуться домой. [...] 76% беженцев, опрошенных УВКБ ООН в странах ЕС и Молдове, и 82% внутренне перемещенных украинцев планируют или надеются вернуться навсегда", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что на фоне активных боевых действий в Украине "только около 15% планируют вернуться домой в течение следующих трех месяцев и намерены остаться в нынешнем месте проживания за границей или в более безопасных районах Украины".

Исследование показало, что у украинцев, которые находятся в соседних с Украиной странах, надежды на возвращение домой более высокие, чем у бежавших в более далекие страны Европы – 71% против 57%.

Опрос проводился в период с апреля по май. Интервью взяли у 3850 семей украинских беженцев в Европе и 4000 семей внутренне перемещенных лиц в Украине.