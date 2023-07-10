76% находящихся за границей украинских беженцев планируют или надеются вернуться домой – опрос ООН

"Абсолютное большинство украинцев, перемещенных как беженцы за границу или внутри страны, все еще выражают надежду и намерение вернуться домой. [...] 76% беженцев, опрошенных УВКБ ООН в странах ЕС и Молдове, и 82% внутренне перемещенных украинцев планируют или надеются вернуться навсегда", – говорится в сообщении.
В ООН отметили, что на фоне активных боевых действий в Украине "только около 15% планируют вернуться домой в течение следующих трех месяцев и намерены остаться в нынешнем месте проживания за границей или в более безопасных районах Украины".
Исследование показало, что у украинцев, которые находятся в соседних с Украиной странах, надежды на возвращение домой более высокие, чем у бежавших в более далекие страны Европы – 71% против 57%.
Опрос проводился в период с апреля по май. Интервью взяли у 3850 семей украинских беженцев в Европе и 4000 семей внутренне перемещенных лиц в Украине.
По данным ООН, в настоящее время в Европе зафиксировано почти 6 млн беженцев, спасающихся от войны в Украине, всего в мире – более 6,3 млн украинских беженцев.
Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.