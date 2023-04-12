ФСБ пытается вербовать украинских беженцев в Эстонии – полиция безопасности

В ежегоднике эстонской полиции безопасности отмечается, что после эскалации войны на территории Украины с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратились 45 тыс. украинских беженцев.
"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов в пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", – говорится в документе.
Кроме того, ФСБ пыталась вербовать и эстонцев. В полиции безопасности отметили, что это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала войны.
Отмечается, что ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и войне против Украины, а также о предполагаемых преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников, говорят в полиции.
По оценке эстонских правоохранителей, в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.