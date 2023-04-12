ФСБ пытается вербовать украинских беженцев в Эстонии – полиция безопасности

В ежегоднике эстонской полиции безопасности отмечается, что после эскалации войны на территории Украины с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратились 45 тыс. украинских беженцев.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов в пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", – говорится в документе.

Кроме того, ФСБ пыталась вербовать и эстонцев. В полиции безопасности отметили, что это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала войны.

Отмечается, что ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе. При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и войне против Украины, а также о предполагаемых преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников, говорят в полиции.

По оценке эстонских правоохранителей, в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной.