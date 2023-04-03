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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помог ФСБ поставить на "прослушку" жителей Донецка". СБУ сообщила о подозрении "министру связи "ДНР" Халепе

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По данным СБУ, Халепа организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" в оккупированных районах Донецкой области
По данным СБУ, Халепа организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" в оккупированных районах Донецкой области
Фото: pravdnr.ru

СБУ сообщила о подозрении оккупационному "министру связи "ДНР" Игорю Халепе, который организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" в Донецкой области. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы 3 апреля.

"По данным киберспециалистов СБУ, одним из злоумышленников является глава созданного агрессором "министерства связи "ДНР". На этой должности он выполняет задачи Москвы по переустройству местной телекоммуникационной отрасли по российским стандартам",  говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, мужчина организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области и "помог ФСБ поставить на "прослушку" жителей Донецка".

"В дальнейшем он способствовал оккупантам в принудительном переводе местных жителей на российскую телефонную сеть. Таким образом, спецслужба страны-агрессора получила доступ к персональным данным абонентов и информации об их контенте", – подчеркивают в спецслужбе.

Кроме того, как отмечают в сообщении, ФСБ использует подконтрольный телефонный оператор для распространения смс-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутриполитической обстановке в регионе.

СБУ не назвала имени подозреваемого, но опубликовала его фотографию. Это Игорь Халепа, на сайте "правительства" террористической организации "ДНР" он обозначен как "и.о. министра связи". Эту "должность" он, по информации СМИ, получил в октябре 2019 года, а до этого управлял "Углетелекомом "ДНР" и департаментом "министерства связи" псевдореспублики.

Скриншот: pravdnr.ru
Скриншот: pravdnr.ru

Еще один подозреваемый – "заместитель директора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР", оператора связи "Феникс". Он, по данным СБУ, помог ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"Сейчас они находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности",  пишет СБУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну в 2014 году, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы части Донецкой и Луганской областей.

Теги: СБУ, мобильная связь, Донецкая область, оккупация, ФСБ, телефоны, ДНР, война России против Украины, прослушка
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