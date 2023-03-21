Россия сократила срок пребывания на своей территории жителей "ДНР". Андрющенко назвал причины

"Даже пропустив мимо ушей, что по их закону это тоже как бы территория Московии, тенденция в комплексе дает важные выводы", – заявил Андрющенко.
По его словам, действия российских властей указывают на сознательную и целенаправленную информационную кампанию по возвращению мариупольцев в оккупированный город. Андрющенко объяснил, для чего это делается.
"Во-первых, мобилизация. Именно здесь, на оккупированных территориях, она должна стать показательной и отвлечь внимание от мобилизации в России. Вроде "смотрите, люди новых территорий идут защищать свой выбор" и "мобилизация продолжается только на новых территориях", – написал он.
Вторая цель, по мнению Андрющенко, – это уменьшение неудовлетворенности от ухудшения уровня жизни в регионах РФ.
"Все понемногу становится на свои места. Поэтому мариупольцам стоит ехать или готовиться к функции пушечного мяса уже этой весной. Выбор за вами", – заявил он.
Правительство России 20 марта отменило постановление 2018 года об увеличении срока пребывания в России украинцев из "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новое постановление вступило в силу в день опубликования – 20 марта.
Постановление правительства 2018 года увеличивало срок пребывания украинцев из двух регионов до 180 суток с даты въезда в Россию. До этого они могли находиться в стране не более 90 суток.