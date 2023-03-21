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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сократила срок пребывания на своей территории жителей "ДНР". Андрющенко назвал причины

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Россия хочет вернуть выехавших жителей в Мариуполь, считает Андрющенко
Россия хочет вернуть выехавших жителей в Мариуполь, считает Андрющенко
Фото: EPA

Правительство России вдвое сократило срок пребывания жителей так называемой "ДНР" на территории России. Об этом говорится в постановлении, которое советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко опубликовал 21 марта в Telegram. Он назвал цели оккупантов.

"Даже пропустив мимо ушей, что по их закону это тоже как бы территория Московии, тенденция в комплексе дает важные выводы", – заявил Андрющенко.

По его словам, действия российских властей указывают на сознательную и целенаправленную информационную кампанию по возвращению мариупольцев в оккупированный город. Андрющенко объяснил, для чего это делается.

"Во-первых, мобилизация. Именно здесь, на оккупированных территориях, она должна стать показательной и отвлечь внимание от мобилизации в России. Вроде "смотрите, люди новых территорий идут защищать свой выбор" и "мобилизация продолжается только на новых территориях", – написал он.

Вторая цель, по мнению Андрющенко, – это уменьшение неудовлетворенности от ухудшения уровня жизни в регионах РФ.

"Все понемногу становится на свои места. Поэтому мариупольцам стоит ехать или готовиться к функции пушечного мяса уже этой весной. Выбор за вами", – заявил он.

Контекст:

Правительство России 20 марта отменило постановление 2018 года об увеличении срока пребывания в России украинцев из "ДНР" и "ЛНР". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новое постановление вступило в силу в день опубликования – 20 марта.

Постановление правительства 2018 года увеличивало срок пребывания украинцев из двух регионов до 180 суток с даты въезда в Россию. До этого они могли находиться в стране не более 90 суток.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, Мариуполь, ДНР, война России против Украины, Петр Андрющенко
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