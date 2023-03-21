Россия сократила срок пребывания на своей территории жителей "ДНР". Андрющенко назвал причины

"Даже пропустив мимо ушей, что по их закону это тоже как бы территория Московии, тенденция в комплексе дает важные выводы", – заявил Андрющенко.

По его словам, действия российских властей указывают на сознательную и целенаправленную информационную кампанию по возвращению мариупольцев в оккупированный город. Андрющенко объяснил, для чего это делается.

"Во-первых, мобилизация. Именно здесь, на оккупированных территориях, она должна стать показательной и отвлечь внимание от мобилизации в России. Вроде "смотрите, люди новых территорий идут защищать свой выбор" и "мобилизация продолжается только на новых территориях", – написал он.

Вторая цель, по мнению Андрющенко, – это уменьшение неудовлетворенности от ухудшения уровня жизни в регионах РФ.

"Все понемногу становится на свои места. Поэтому мариупольцам стоит ехать или готовиться к функции пушечного мяса уже этой весной. Выбор за вами", – заявил он.