Россия попыталась пригласить на заседание Совбеза ООН "омбудсмена ДНР" Морозову. Совбез отклонил предложение

Приглашение Морозовой на заседание поддержали, кроме РФ, только три страны Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Председатель Совбеза ООН, постпред Мозамбика Педро Комиссарио Афонсо в начале заседания внес предложение о приглашении Морозовой на него.

Однако представитель США Линда Томас-Гринфилд в ответ предложила устроить процедурное голосование за участие представительницы террористической группировки в заседании. Она напомнила, что Совбез ООН ранее принял резолюцию, призывающую не признавать любые изменения в статусе Донецкой области.

"Согласно этой резолюции, Совет не должен приглашать представителей так называемой "ДНР". Приглашение этого человека – это прямое нарушение решения Совета не легитимизировать попытки России аннексировать эту территорию", – добавила Томас-Гринфилд.

Совбез провел голосование, на котором за участие Морозовой проголосовали четыре страны, против – восемь, еще три воздержались. За приглашение голосовали Россия, Китай, Гана и Бразилия.