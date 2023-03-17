ГОРДОН
 
 
МИР

Россия попыталась пригласить на заседание Совбеза ООН "омбудсмена ДНР" Морозову. Совбез отклонил предложение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приглашение Морозовой на заседание поддержали, кроме РФ, только три страны
Приглашение Морозовой на заседание поддержали, кроме РФ, только три страны
Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Россия попыталась устроить на заседании Совета Безопасности ООН 17 марта выступление так называемого омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Председатель Совбеза ООН, постпред Мозамбика Педро Комиссарио Афонсо в начале заседания внес предложение о приглашении Морозовой на него.

Однако представитель США Линда Томас-Гринфилд в ответ предложила устроить процедурное голосование за участие представительницы террористической группировки в заседании. Она напомнила, что Совбез ООН ранее принял резолюцию, призывающую не признавать любые изменения в статусе Донецкой области.

"Согласно этой резолюции, Совет не должен приглашать представителей так называемой "ДНР". Приглашение этого человека – это прямое нарушение решения Совета не легитимизировать попытки России аннексировать эту территорию", – добавила Томас-Гринфилд.

Совбез провел голосование, на котором за участие Морозовой проголосовали четыре страны, против – восемь, еще три воздержались. За приглашение голосовали Россия, Китай, Гана и Бразилия.

Контекст:

Заседание Совбеза ООН 17 марта посвящено обсуждению гуманитарной ситуации в Украине, вызванной полномасштабным российским вторжением.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, аннексия, террористы, ДНР, омбудсмен, голосование, Мозамбик, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (81751)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (73695)
3
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (66118)
4
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (40844)
5
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (28304)
6
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24060)
7
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (20743)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20098)
 
 
 
 