РФ потребовала созвать Совбез ООН из-за "русофобии". Кислица говорит: Тут нужны санитары

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, который препятствует поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса". Тут не до попкорна, тут санитары нужны", – написал он и прикрепил к твиту сцену из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи». Тут не до попкорну, тут санітари потрібні pic.twitter.com/IyUywyxRdu

Контекст:

Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил 10 марта, что РФ запросила провести заседание Совбеза на 16.00 по Киеву 14 марта. Российские докладчики намерены "пройтись по русофобии" в Украине и на Западе. Имен докладчиков он не озвучил, "чтобы они не подвергались давлению со стороны недругов" РФ.

Россия в Совбезе ООН регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду.

РФ занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины. 26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.