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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потребовала созвать Совбез ООН из-за "русофобии". Кислица говорит: Тут нужны санитары

Кислица: Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш
Кислица: Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш
Фото: ЕРА

Россия созывает 14 марта заседание Совета безопасности ООН из-за "русофобии". Об этом постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сообщил в Twitter 11 марта.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, который препятствует поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса". Тут не до попкорна, тут санитары нужны", – написал он и прикрепил к твиту сцену из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".  

Контекст:

Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил 10 марта, что РФ запросила провести заседание Совбеза на 16.00 по Киеву 14 марта. Российские докладчики намерены "пройтись по русофобии" в Украине и на Западе. Имен докладчиков он не озвучил, "чтобы они не подвергались давлению со стороны недругов" РФ. 

Россия в Совбезе ООН регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду.

РФ занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины. 26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, русофобия, Дмитрий Полянский, дезинформация
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